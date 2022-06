Sandra Bullock prende una pausa dal cinema: “Sono esaurita” (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attrice Sandra Bullock, una delle più pagate di Hollywood, ha deciso di prendersi una pausa dal dorato mondo del cinema. Una decisione a cui la donna pensava già da tempo, ma che ora sembra essersi concretizzata… a tempo indeterminato! La pausa a tempo indeterminato di Sandra Bullock Sandra Bullock si dedica al cinema da più di trent’anni, e per questo ha dovuto spesso trascurare o mettere in secondo piano alcuni impegni importanti, la sua persona e i suoi affetti, come i due figli Louis e Laila. Sembra davvero convinta della sua decisione: non ha intenzione di fare un passo indietro né di fare pronostici su un (a questo punto) eventuale ritorno sulle scene. A The Hollywood Reporter ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attrice, una delle più pagate di Hollywood, ha deciso dirsi unadal dorato mondo del. Una decisione a cui la donna pensava già da tempo, ma che ora sembra essersi concretizzata… a tempo indeterminato! Laa tempo indeterminato disi dedica alda più di trent’anni, e per questo ha dovuto spesso trascurare o mettere in secondo piano alcuni impegni importanti, la sua persona e i suoi affetti, come i due figli Louis e Laila. Sembra davvero convinta della sua decisione: non ha intenzione di fare un passo indietro né di fare pronostici su un (a questo punto) eventuale ritorno sulle scene. A The Hollywood Reporter ha ...

