Salvini-Rackete, sospeso processo per diffamazione: atti trasmessi al Senato che dovrà decidere sulle parole del leghista (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Senato dovrà valutare se le parole di Matteo Salvini contro Carola Rackete, postate sui social, attengono o no alla sfera dell'insindacabilità di cui gode in qualità di parlamentare. E' questa la decisione del Tribunale di Milano che ha trasmesso copia degli atti al Senato, sospendendo conseguentemente il processo nel quale il leader della Lega è imputato per diffamazione aggravata nei confronti dell'ex comandante della Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca impegnata nel Mediterraneo nel soccorso dei migranti. Le frasi sotto accusa – Adesso, pertanto, spetterà alla giunta per le autorizzazioni del Senato fare una valutazione sulle parole di Salvini rese su Facebook

