Royal, il principe William ha una vera e propria sosia. Due gocce d’acqua (Di giovedì 23 giugno 2022) Il duca di Cambridge non potrebbe proprio assomigliare di più a lei. Non ci sono dubbi che siano davvero identici. William e Kate sono di certo una coppia molto amata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 giugno 2022) Il duca di Cambridge non potrebbe proprio assomigliare di più a lei. Non ci sono dubbi che siano davvero identici.e Kate sono di certo una coppia molto amata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Royal Tour, principe Carlo e Camilla in Ruanda per riunione capi governo del Commonwealth - MLFranciolini : RT @SkyTG24: Royal Tour, principe Carlo e Camilla in Ruanda per riunione capi governo del Commonwealth - SkyTG24 : Royal Tour, principe Carlo e Camilla in Ruanda per riunione capi governo del Commonwealth - VanityFairIt : Il principe e la duchessa, arrivati in Ruanda in rappresentanza di Elisabetta II per un vertice dei leader del Comm… - itstitty_ : forse oggi mi deciderò a raccontare della mia only big royal crush per il Principe William ? -