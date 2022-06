Questo G-Shock da 159 euro è l'orologio che potrebbe risolverci l'estate (Di giovedì 23 giugno 2022) Dimenticate il nuovo Rolex GMT Master II o il MoonSwatch, G-Shock è qui per conquistare l'estate con una novità tutta sua. Sin dalla sua uscita nel 2019, il GA-2100 (alias il CasiOak) ha fatto battere i cuori e girare la testa, offrendoci una versione ruvida e accessibile dell'Audemars Piguet Royal Oak con montatura ottagonale, tanto amato da celebrità come Drake e Leo Messi. Certo, potresti trovare un po' difficile reperire qualche migliaio di euro per l'iconica edizione a carica automatica di quell'orologio. Per Questo quando G-Shock ha lanciato sul mercato la sua versione concerti-rave-friendly del modello ha reso di fatto disponibile anche a noi mortali un Graal capace di soddisfare persino gli snob di orologi più esigenti, proprio come era già successo con il Seiko 5 Sports (250€) ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Dimenticate il nuovo Rolex GMT Master II o il MoonSwatch, G-è qui per conquistare l'con una novità tutta sua. Sin dalla sua uscita nel 2019, il GA-2100 (alias il CasiOak) ha fatto battere i cuori e girare la testa, offrendoci una versione ruvida e accessibile dell'Audemars Piguet Royal Oak con montatura ottagonale, tanto amato da celebrità come Drake e Leo Messi. Certo, potresti trovare un po' difficile reperire qualche migliaio diper l'iconica edizione a carica automatica di quell'. Perquando G-ha lanciato sul mercato la sua versione concerti-rave-friendly del modello ha reso di fatto disponibile anche a noi mortali un Graal capace di soddisfare persino gli snob di orologi più esigenti, proprio come era già successo con il Seiko 5 Sports (250€) ...

