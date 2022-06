Portanova a processo per violenza sessuale: il Genoa aspetta di conoscere il suo futuro (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Genoa resta alla finestra, in attesa di capire cosa ne sarà di Manolo Portanova. Il 22enne è alle prese con il processo per la presunta violenza sessuale di gruppo, avvenuta oltre un anno fa a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilresta alla finestra, in attesa di capire cosa ne sarà di Manolo. Il 22enne è alle prese con ilper la presuntadi gruppo, avvenuta oltre un anno fa a ...

sportli26181512 : Portanova a processo per violenza sessuale: il Genoa aspetta di conoscere il suo futuro: Portanova a processo per v… - Gazzetta_it : #Portanova a processo per violenza sessuale: il #Genoa aspetta di conoscere il suo futuro - RassegnaZampa : #Portanova e il processo per stupro: scontro in aula su una chat tra la vittima e il batterista dei #Måneskin - Affaritaliani : Processo Portanova: 'Sputi e abusi in 2 o 3 per volta' e spuntano i Maneskin - infoitinterno : Processo per stupro: Portanova (Genoa) verso richiesta di abbreviato -