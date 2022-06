«Per noi arbitri di tennis gli anni 70 con Connors, McEnroe e Nastase erano il selvaggio west» (Di giovedì 23 giugno 2022) Quando Graham Liddle ha iniziato la sua carriera di arbitro di tennis a Wimbledon, Ted Heath era Primo Ministro e Ilie Nastase era il flagello degli arbitri di tutto il mondo. Era il 1972 e John McEnroe frequentava ancora il liceo di New York. Liddle è un arbitro storico del tennis. Lo ha intervistato il Daily Mail perché concluderà 50 anni di carriera a Wimbledon tra due settimane. Racconta che rispetto alle intemperanze dei giocatori di oggi “gli anni Settanta erano come il selvaggio west”: “Il problema era che all’epoca non esisteva un codice di condotta e le autorità non avevano il potere di reprimere quasi niente. Ora è molto meglio perché ci sono più regole nero su bianco. Non c’erano armi a tua ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Quando Graham Liddle ha iniziato la sua carriera di arbitro dia Wimbledon, Ted Heath era Primo Ministro e Ilieera il flagello deglidi tutto il mondo. Era il 1972 e Johnfrequentava ancora il liceo di New York. Liddle è un arbitro storico del. Lo ha intervistato il Daily Mail perché concluderà 50di carriera a Wimbledon tra due settimane. Racconta che rispetto alle intemperanze dei giocatori di oggi “gliSettantacome il”: “Il problema era che all’epoca non esisteva un codice di condotta e le autorità non avevano il potere di reprimere quasi niente. Ora è molto meglio perché ci sono più regole nero su bianco. Non c’armi a tua ...

