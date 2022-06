(Di giovedì 23 giugno 2022) 'Non èone di sondaggi, ma di visione e di obiettivi che io non vedo. Con il Covid e la guerra il mondo è cambiato, di deve guardare avanti e non indietro', motiva così laall'...

Pubblicità

globalistIT : -

Globalist.it

Da quattro anni comeall'Economia ho la delega ai Comuni, il che mi ha permesso di fare importanti riforme, come quella sulla spesa sociale e gli asili, un centinaio di norme attese da ...Due opzioni: la più dolcedi appoggio esterno al governo, da valutare quindi di volta in ... E scoppia il finimondo: a stretto giro Stefano Patuanelli, capodelegazione al governo, la... Parla la viceministra ora ‘dimaiana’ Castelli: “In questi due anni messi da parte i competenti” Lo dice in una intervista al Corriere della sera, Laura Castelli, dimaiana della prima ora, per 15 anni nel M5s, l'addio "una scelta dolorosa".I deputati e senatori che lasciano certamente M5s per seguire il ministro sono 27 alla Camera e 13 al Senato. Il nuovo gruppo dovrebbe chiamarsi Insieme per ...