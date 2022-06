Operetta, Opera e Concerti, una stagione di novità al Donizetti con Don Camillo, Enrico Beruschi e Nino Rota (Di giovedì 23 giugno 2022) Bergamo. Nell’elegante foyer del teatro Donizetti di Bergamo, un piccolo teatro nel maestoso teatro, è stata presentata la nuova stagione di Operetta, Opera e Concerti della Fondazione Teatro Donizetti. “Sono contento di svelare il nuovo programma che da sempre incontra il favore del pubblico – ha introdotto Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti – Si tratta di una sezione della stagione dei teatri che ci dà grandi soddisfazioni”. Ai sette titoli di Prosa, agli altrettanti di Altri Percorsi e ai quattro di Appuntamento con la Storia, vanno quindi ad aggiungersi tre appuntamenti con l’Operetta e quattro di Opera&Concerti. Accanto ai must intramontabili, come il concerto di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Bergamo. Nell’elegante foyer del teatrodi Bergamo, un piccolo teatro nel maestoso teatro, è stata presentata la nuovadidella Fondazione Teatro. “Sono contento di svelare il nuovo programma che da sempre incontra il favore del pubblico – ha introdotto Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro– Si tratta di una sezione delladei teatri che ci dà grandi soddisfazioni”. Ai sette titoli di Prosa, agli altrettanti di Altri Percorsi e ai quattro di Appuntamento con la Storia, vanno quindi ad aggiungersi tre appuntamenti con l’e quattro di. Accanto ai must intramontabili, come il concerto di ...

Pubblicità

webecodibergamo : Opera, Operetta e concerti! - amarcord65 : @lorepregliasco Non è solo la politica. La TV, gli storici, i filosofi, i giornalisti si stanno rivelando tutti del… - InfoMartina : Non capita tutti i giorni di avere anche dei coniglietti tra il pubblico ???? #Pronti! #incantodestate… - GiadaMariaZanzi : #News ?? Tra un mese esatto, info in #Locandina. #SaveTheDate #Music #Operetta #Bologna #DieFledermaus… -