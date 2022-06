Nuoto, Mondiali 2022: Federico Burdisso e Piero Codia out dalla Finale dei 100 delfino, Kristof Milak vola (Di giovedì 23 giugno 2022) Poche soddisfazioni in casa Italia dalle semifinali dei 100 delfino dei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga. La piscina della Duna Arena vedeva in questa prova due azzurri: Federico Burdisso e Piero Codia. L’esito del penultimo atto non è stato favorevole. I due italiani si sono classificati nell’overall al decimo e al quattordicesimo posto, con Burdisso a farsi preferire in 51.45 rispetto al 51.73 di Codia. Il lombardo ha messo insieme una prestazione in linea con il proprio personale di 51.39, nuotando un tempo di sei centesimi più lento che può anche essere giudicato in maniera positiva nell’ottica della 4×100 mista. Decisamente male invece in classe ’89 del Bel Paese che, dopo un passaggio ottimo ai 50 metri di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Poche soddisfazioni in casa Italia dalle semifinali dei 100deidiin vasca lunga. La piscina della Duna Arena vedeva in questa prova due azzurri:. L’esito del penultimo atto non è stato favorevole. I due italiani si sono classificati nell’overall al decimo e al quattordicesimo posto, cona farsi preferire in 51.45 rispetto al 51.73 di. Il lombardo ha messo insieme una prestazione in linea con il proprio personale di 51.39, nuotando un tempo di sei centesimi più lento che può anche essere giudicato in maniera positiva nell’ottica della 4×100 mista. Decisamente male invece in classe ’89 del Bel Paese che, dopo un passaggio ottimo ai 50 metri di ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Tragedia evitata: Budapest,malore improvviso, paura ai mondiali di nuoto per la campionessa 25enne: cosa è successo. Quant… - szavannasa : RT @itsmeback_: Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva. -