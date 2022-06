Mossa d’occhio del Leeds per Sander Berge in sostituzione di Kalvin Phillips

(Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 19:55:14 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: IlUnited continua ad essere aggressivo quest’estate nel mercato dei trasferimenti poiché la gerarchia di Elland Road e il direttore del club di calcio Victor Orta ha ritenuto opportuno sostenere Jesse Marsch in una considerevole campagna di rinforzo che ora potrebbe puntare gli occhi sul centrocampista della nazionale norvegese. Quel rapporto arriva tramite il corrispondente dello Sheffield United di The Star, James Shields, che in precedenza ha twittato che l’agente diera “impegnato” tra l’interesse segnalato dalper quello che sarebbe probabilmente un sostituto di. L’agente di ICYMI ...

Pubblicità

Rosabianca123 : RT @GabryBab10: «Da quando la guerra è divenuta uno spettacolo d’intrattenimento, oltre l’inquadratura c’è il nostro occhio. Ed è un occhio… - GabryBab10 : «Da quando la guerra è divenuta uno spettacolo d’intrattenimento, oltre l’inquadratura c’è il nostro occhio. Ed è u… -

Tuttosport

Nello stesso orario è attivo anche il Centro'Ascolto, aperto a ... Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti Datti una. La ...e raccontarsi in maniera inconsueta e sviluppare un......pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi non si parla'... ' Traoré ladel Diavolo . Il jolly del Sassuolo obiettivo ... In taglio alto focus sull'Inter: 'al Real su Dybala '. Spazio ... Juve, a tutto mercato: occhio al Chelsea per De Ligt, tutto ok su Pogba. E Di Maria...