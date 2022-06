Pubblicità

glooit : Berlusconi, col Monza sarò ancora protagonista della serie A leggi su Gloo - CeoRedBird95 : @wazzaCN Al Monza di Berlusconi mettono una squadra abbordabile Una tra lecce, spezia, salernitana o cremonese La p… - sportface2016 : #Monza, #Berlusconi: “Vogliamo essere protagonisti in Serie A, la città se lo merita” - GIANELLEPRESID9 : @GIANELL67972794 @Europarl_IT @EmmanuelMacron @RobertaMetsola @vonderleyen @Palazzo_Chigi @JoeBiden @BorisJohnson… - frecciavallone : #Berlusconi dichiara di voler tornare in campo, i tifosi del #Monza ora si aspettano una Champions entro un paio d'armi #23giugno -

...si amarono mai e crediamo che molta parte abbia avuto questa situazione nella frettolosa cessione di proprietà presto decisa da.... Non ci risulta che - acquisita la proprietà dele ...Neopromossa in serie A, ilè tra le poche società che stanno movimentando un mercato mai come quest'anno povero di ... Nonostante l'indubbia vicinanza di Galliani eal mondo Milan , è ...La location scelta è Monza, la città della "sua" squadra neo promossa in serie A, durante un comizio a sostegno del sindaco uscente e ricandidato. Silvio ..."Con il Monza spero di essere ancora protagonista della serie A. Monza lo merita perché non aveva una squadra a livello del suo prestigio". (ANSA) ...