Milano, inferno via Bolla: la Regione stanzia 33 milioni per il restyling delle case Aler (Di giovedì 23 giugno 2022) Un piano da 33 milioni di euro per risanare i caseggiati Aler di via Bolla, dal 26 al 42. E sanare la 'polveriera' nella via ai margini del Gallaratese, dove gli abusivi sono l'80% dei 156 residenti. ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) Un piano da 33di euro per risanare iggiatidi via, dal 26 al 42. E sanare la 'polveriera' nella via ai margini del Gallaratese, dove gli abusivi sono l'80% dei 156 residenti. ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: #milano, inferno via Bolla: la Regione stanzia 33 milioni per il restyling delle case Aler - leggoit : #milano, inferno via Bolla: la Regione stanzia 33 milioni per il restyling delle case Aler - RedazioneLaNews : #Milano Dentro l'inferno di via Bolla: 'Comandano i rom' - Livia_DiGioia : RT @stoinincognito: dopo otto anni che vivo a milano devo dire che merda viverci da lavoratori mi dispiace ma è bella solo quando puoi cazz… - milano_today : Dentro l'inferno di via Bolla: 'Comandano i rom'. Il video e le testimonianze -