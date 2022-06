Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Senza non potete vivere in pace”

(Di giovedì 23 giugno 2022) La Madonna a, nel suoscelto per oggi ci esorta a pregare per ottenere il bene più prezioso, a cui ogni cuore anela, ma tante volte purtroppo cerca in modo e in cose sbagliate. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 L'articolo: “nonin” proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Desidero che sia realizzata” - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Non desidero che abbiate a pentirvi” - FuoriIncuboUe : Leonard, collegati il 25 giugno alle ore 21,00 su Radio Maria, per il messaggio da Medjugorje, la Madre di Dio ci d… - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Vi invito a ringraziare Dio” - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Per questo mi manda a voi” -

... la sofferenza in loro si è tramutata in 'danza', per dare unforte: la gioia sulla terra ... conversa con il suo angelo custode che l'accompagnerà nei suoi pellegrinaggi a. Una ...... donna di fede profonda, il 2 agosto 2002, di passaggio per, Chiara Corbella conosce ... Come Marco: 'Cara Chiara', si legge nellasciato sul sito, 'ho perso mia moglie Vanessa ...E’ un mondo senza libertà, senza moralità, senza rispetto per la dignità delle persona umana, dove viene distrutto tutto ciò che è giusto, buono e santo.Nella località bosniaca dove vengono segnalate apparizioni mistiche si è creato un enorme giro d'affari, che si ipotizza sia infiltrato anche dalla camorra ...