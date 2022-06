Massimiliano Allegri dimentica Ambra Angiolini? Beccato con un’altra (Di giovedì 23 giugno 2022) La storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini è giunta al capolinea alcuni mesi fa e ora, l’allenatore avrebbe voltato pagina. Ultimamente, infatti, è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna, infuocando i social: ecco cosa è successo. L’estate è appena iniziata e, sul fronte amoroso, si prospetta già promettente. Oltre alla nuova coppia del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 giugno 2022) La storia traè giunta al capolinea alcuni mesi fa e ora, l’allenatore avrebbe voltato pagina. Ultimamente, infatti, è stato pizzicato in compagnia didonna, infuocando i social: ecco cosa è successo. L’estate è appena iniziata e, sul fronte amoroso, si prospetta già promettente. Oltre alla nuova coppia del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, incontro col Genoa per Cambiaso: è sfida aperta all'Atalanta: Tra le piste di mercato seguite dalla Juventus… - giornali_it : Massimiliano Allegri al mare con una donna misteriosa, è la prima estate da single dopo Ambra #23giugno… - zazoomblog : Massimiliano Allegri beccato con una donna misteriosa ma quanti problemi con l’ex - #Massimiliano #Allegri… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Max Allegri è stato avvistato in spiaggia con un'altra donna: il tecnico della Juventus è in compagnia di una donna misteriosa… - fanpage : Max Allegri è stato avvistato in spiaggia con un'altra donna: il tecnico della Juventus è in compagnia di una donna… -