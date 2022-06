Lorenzo Wittum (AstraZeneca) alla guida di Eunipharma

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –, presidente e amministratore diItalia, è stato eletto per il biennio 2022-2024 chairman di, il gruppo che all’interno di Farmindustria riunisce le 35 aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese attive nel nostro Paese. Indal 2010,ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in varie aree terapeutiche a livello globale. Dal 2018 è presidente Italia e si è focalizzato su innovazione e ricerca. Il trasferimento della sede tricolore della compagnia anglo-svedese al Mind, il nuovo distretto dell’innovazione alle porte di Milano, da lui fortemente voluto – sottolinea una nota – rappresenta una leva strategica del Paese per accelerare lo sviluppo di idee e la loro trasformazione in progetti concreti ...

è il nuovo Chairman di EUNIPharma, compagine che riunisce le 35 aziende a capitale europeo e nipponico operanti in Italia per il biennio 2022 - 2024.è in AstraZeneca dal ...... per dare maggiore slancio al confronto in spazi accessibili, flessibili e funzionali alla condivisione e allo sviluppo di idee e prodromo all'innovazione", ha commentato, ... La compagine delle 35 aziende europee e giapponesi all'interno di Farmindustria dà occupazione in Italia a circa 24 mila persone (senza considerare l'indotto) e ha realizzato negli ultimi 5 anni inves ...