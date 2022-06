“Letta, Mattarella e le banche...”. Tutto già scritto, Bisignani sgancia il retroscena bomba (Di giovedì 23 giugno 2022) “Il Movimento 5 Stelle finirà in una macedonia”. A parlare dopo la scissione tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è Luigi Bisignani, intervistato da Affari Italiani per fare un punto dello scenario politico attuale: “Di Maio può avere un ruolo in Campania, ma dubito che possa averlo da solo a livello nazionale. Di Maio avrebbe dovuto fare la battaglia dall'interno e cacciare Conte perché è il simbolo che vince. Giancarlo Giorgetti lo imiterà? Non credo, è troppo bravo e troppo pigro per fare una cosa di questo genere”. “Il governo - dice ancora Bisignani - vivacchia come i peggiori della Prima Repubblica. Il presidente del Consiglio non è in grado di tenere insieme la squadra e ora gli cascherà addosso il Pnrr. Tutti danno per finito il governo, anche se c'è la smania di potere del Pd e la mancanza di coraggio del Quirinale che lo tengono in ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) “Il Movimento 5 Stelle finirà in una macedonia”. A parlare dopo la scissione tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è Luigi, intervistato da Affari Italiani per fare un punto dello scenario politico attuale: “Di Maio può avere un ruolo in Campania, ma dubito che possa averlo da solo a livello nazionale. Di Maio avrebbe dovuto fare la battaglia dall'interno e cacciare Conte perché è il simbolo che vince. Giancarlo Giorgetti lo imiterà? Non credo, è troppo bravo e troppo pigro per fare una cosa di questo genere”. “Il governo - dice ancora- vivacchia come i peggiori della Prima Repubblica. Il presidente del Consiglio non è in grado di tenere insieme la squadra e ora gli cascherà addosso il Pnrr. Tutti danno per finito il governo, anche se c'è la smania di potere del Pd e la mancanza di coraggio del Quirinale che lo tengono in ...

