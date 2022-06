“Io mi ricordo…”, tre dirigenti scolastiche raccontano il loro esame di maturità (Di giovedì 23 giugno 2022) di Monica De Santis Prima prova dell’esame di maturità, ieri, per oltre 500mila studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Dopo due anni, causa pandemia, sono tornati gli scritti in presenza: sei ore per svolgere una delle sette tracce proposte tra tre tipologie. Primo giorno d’esami di maturità, e come spesso accade in queste occasioni, primo giorno in cui torna in mente, a chi già l’ha vissuto, il proprio esame di maturità. “Proprio pochi giorni fa, parlando con i miei compagni di classe, abbiamo decido di iniziare a prepararci in vista dei 40 dopo l’esame di maturità” racconta Carmela Santarcangelo, oggi dirigente scolastica del Liceo Classico Torquato Tasso, che a 38 anni di distanza si ricorda, come se fosse ieri, il suo esame di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 23 giugno 2022) di Monica De Santis Prima prova dell’di, ieri, per oltre 500mila studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Dopo due anni, causa pandemia, sono tornati gli scritti in presenza: sei ore per svolgere una delle sette tracce proposte tra tre tipologie. Primo giorno d’esami di, e come spesso accade in queste occasioni, primo giorno in cui torna in mente, a chi già l’ha vissuto, il propriodi. “Proprio pochi giorni fa, parlando con i miei compagni di classe, abbiamo decido di iniziare a prepararci in vista dei 40 dopo l’di” racconta Carmela Santarcangelo, oggi dirigente scolastica del Liceo Classico Torquato Tasso, che a 38 anni di distanza si ricorda, come se fosse ieri, il suodi ...

Pubblicità

medinapulia : Un grosso in bocca al lupo per questa seconda prova , per piccolo Matti e per tutti i ragazzi ???? ricordo ancora… - scs68 : RT @64Mgg: Ma lavoravi, a volte pure la domenica mattina. Lavoravo da tre mesi circa, me venne na colica renale fortissima. Non me volevan… - lisadagliocchib : @giuseppe_m76 ???? Già, mi ricordo i tempi della scuola, l'estate sembrava interminabile (del resto le vacanze durava… - Rossana8912 : RT @64Mgg: Ma lavoravi, a volte pure la domenica mattina. Lavoravo da tre mesi circa, me venne na colica renale fortissima. Non me volevan… - pisto_gol : @AlexBuono4 @sky Ricordo perfettamente: nell’estate del 1991 avevo firmato con Tele+ un contratto tre volte più rem… -

Riforma reclutamento, approvata al Senato la modifica al DL 36, più valore ai tirocini E aggiunge: 'Abbiamo ottenuto l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno (anche senza abilitazione) per chi ha tre annualità di esperienza specifica (ricordo che oltre un terzo dei docenti ... L'escalation è inevitabile se si continua con le armi. 'Siamo al fallimento della ragione e del diritto, al disprezzo del mondo e della ... Che cosa sta succedendo all'umanità che in un secolo ha avuto tre guerre mondiali Io vivo la prima guerra nel ricordo di mio nonno sul Piave. E poi la seconda e ora la terza. E questo è un male per ... E aggiunge: 'Abbiamo ottenuto l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno (anche senza abilitazione) per chi haannualità di esperienza specifica (che oltre un terzo dei docenti ...Che cosa sta succedendo all'umanità che in un secolo ha avutoguerre mondiali Io vivo la prima guerra neldi mio nonno sul Piave. E poi la seconda e ora la terza. E questo è un male per ...