Inter | Damiani difende Radu | 'Colpa di Perisis e de Vrij Cremonese? Reims pronto a fargli ponti d'oro'

Pubblicità

SimoneTogna : Braida e Oscar Damiani sono arrivati in sede #inter…troppo presto! Quindi anziché entrare, sono andati al bar.… - Tito141092 : RT @marifcinter: #Damiani: “Mi pare che l’Inter abbia perso lo scudetto per 2 punti quindi senza l’errore di Radu avrebbe perso lo stesso.… - Daniel_WhiteH : Io se fossi Radu avrei già cacciato quella sottospecie di agente che ha. Crede di fare il bene del suo assistito in… - JimmyGrimble09 : Oscar Damiani che schiuma per Radu ?? all’ Originale. Povero Oscar, cuore rossonero #milan #calciomercato #inter - Lodamarco1 : RT @fcin1908it: Damiani: “Basta accusare Radu. E Perisic? E De Vrij? Inter avrebbe perso scudetto lo stesso” -

... si tratta di Ionut Radu, per il quale nelle scorse ore si è tenuto un incontro in sede dell', in cui erano presenti sia l'agente del calciatore,, che Ariedo Braida. Accordo di massima ......l'e la Cremonese, per parlare della cessione - probabilmente in prestito - del portiere classe '97 Ionut Radu ai grigiorossi. All'incontro era presente anche l'agente del giocatore OscarLe parole di Oscar Damiani: "Radu è stimato, gli errori li fanno tutti. Non ci sono problemi, farà una carriera straordinaria" ...Mercoledì 22 giugno inaugura presso il Teatro Sperimentale la sezione Corti in Mostra della 58esima edizione del Pesaro Film Festival, con ben 28 progetti, tutti italiani, che verranno proiettati a pa ...