Fare soldi spacciando droga su Internet e finire in un mare di guai (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - La si potrebbe definire una imprenditoria alla 'Breaking Bad 2.0'. La domanda di sostanze stupefacenti è tornata "ai livelli pre Covid" e nella filiera della distribuzione al dettaglio assumono sempre maggiore rilevanza Internet e i nuovi strumenti offerti dalle piattaforme informatiche. A confermare la tendenza è l'ultima Relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga, secondo cui oggi "sussistono tutte le condizioni per lo sviluppo di una nuova forma di imprenditoria delinquenziale 'fai da te', che permette di avviare redditizie attività di spaccio, utilizzando le potenzialità offerte dal web, in termini di facilità di accesso e di anonimato e dall' e-commerce". Le droghe sintetiche, ad esempio, sono molto potenti e ne bastano minime quantità per confezionare centinaia di dosi: basta un ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - La si potrebbe deuna imprenditoria alla 'Breaking Bad 2.0'. La domanda di sostanze stupefacenti è tornata "ai livelli pre Covid" e nella filiera della distribuzione al dettaglio assumono sempre maggiore rilevanzae i nuovi strumenti offerti dalle piattaforme informatiche. A conferla tendenza è l'ultima Relazione annuale della Direzione centrale per i servizi anti, secondo cui oggi "sussistono tutte le condizioni per lo sviluppo di una nuova forma di imprenditoria delinquenziale 'fai da te', che permette di avviare redditizie attività di spaccio, utilizzando le potenzialità offerte dal web, in termini di facilità di accesso e di anonimato e dall' e-commerce". Le droghe sintetiche, ad esempio, sono molto potenti e ne bastano minime quantità per confezionare centinaia di dosi: basta un ...

