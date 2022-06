(Di giovedì 23 giugno 2022) L'a chiudere per Razvan: l'operazione con il Cagliari, riferisce Sky Sport, si sta sviluppando sulla base...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @EmpoliCalcio: #Marin è sempre più vicino. Formula e cifre dell'affare - sportli26181512 : Empoli, Marin è sempre più vicino: L'Empoli è vicino a chiudere per Razvan Marin: l'operazione con il Cagliari, rif… - psb_original : Calciomercato Cagliari - Marin sempre più vicino all'Empoli: le ultime su cifre e formula #SerieB - VeronaArb : @VrBlueandyellow Marin va all'Empoli - TUTTOB1 : Cagliari, Marin si avvicina all'Empoli -

e Cagliari stanno chiudendo la trattativa che porterebbein Toscana: dettagli e cifre dell'operazioneè pronto a salutare il Cagliari e tornare in Serie A dopo la retrocessione con ...- Con l'uscita di Asllani , promesso sposo dell' Inter , l'dovrà trovare un degno sostituto dell'albanese a centrocampo. Il prescelto dal club toscano è quello di Razvan, ...Empoli: la società toscana, dopo la salvezza ottenuta nella stagione appena conclusa, ha iniziato a muoversi sul mercato per costruire una rosa competitiva ...Procede spedita la trattativa che potrebbe portare Razvan Marin a vestire la maglia dell'Empoli. Come rivela gianlucadimarzio.com, il centrocampista del Cagliari si avvicina al club toscano: le parti ...