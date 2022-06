Empoli, colpo a sorpresa: preso Destro a parametro zero (Di giovedì 23 giugno 2022) colpo a sorpresa dell’Empoli, che ha trovato un nuovo numero 9 per l’attacco di Paolo Zanetti. E’ Mattia Destro il profilo a cui il club del presidente Corsi ha scelto di affidare il reparto offensivo della prossima stagione. Una trattativa lampo, non una novità durante il calciomercato, portata avanti in gran segreto dal direttore sportivo Pietro Accardi e dall’entourage del giocatore. Il centravanti si è detto entusiasta fin del progetto dell’Empoli: trovare un accordo non è stato complicato visto che Destro – in scadenza con il Genoa – è libero da vincoli contrattuali e la società toscana non spenderà un euro per il suo cartellino. La prossima settimana, subito dopo aver svolto le visite mediche in programma lunedì, si legherà agli azzurri con un accordo di un anno con opzione per ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022)dell’, che ha trovato un nuovo numero 9 per l’attacco di Paolo Zanetti. E’ Mattiail profilo a cui il club del presidente Corsi ha scelto di affidare il reparto offensivo della prossima stagione. Una trattativa lampo, non una novità durante il calciomercato, portata avanti in gran segreto dal direttore sportivo Pietro Accardi e dall’entourage del giocatore. Il centravanti si è detto entusiasta fin del progetto dell’: trovare un accordo non è stato complicato visto che– in scadenza con il Genoa – è libero da vincoli contrattuali e la società toscana non spenderà un euro per il suo cartellino. La prossima settimana, subito dopo aver svolto le visite mediche in programma lunedì, si legherà agli azzurri con un accordo di un anno con opzione per ...

