Ddl Concorrenza, i tassisti scioperano in molte città contro la liberalizzazione di Ncc e Uber: "Vogliamo risposte dal governo" (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono iniziate il 22 giugno le prime assemblee spontanee a Roma, Milano, Firenze e Napoli. I tassisti sono sul piede di guerra contro l'articolo 10 del ddl Concorrenza in discussione in questi giorni in Parlamento, che darebbe il via alla liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggi con conducente) e delle piattaforme digitali di prenotazione come Uber. Ne chiedono lo stralcio e lamentano che Palazzo Chigi "non sembra avere preso in considerazione le motivazioni delle agitazioni e le preoccupazioni dei lavoratori". Avevano chiesto di essere ricevuti per consegnare un documento sulla materia, come è avvenuto con il numero uno di Uber. In molte città è già difficile trovare una macchina bianca, specialmente presso le stazioni e gli ...

