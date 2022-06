Covid | impennata di contagi +58 | 9% | aumentano ricoveri e intensive!

(Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra che il Virus lo faccia apposta: non appena il ‘governo dei migliori’ riapre tutto, toglie le mascherine, abolisce l’isolamento dei positivi e relega allo stallo la campagna vaccinale, il-19 ritorna più aggressivo di prima e fa registrare un aumento del +58,9% in una settimana. E di conseguenzaanche iordinari (+14,4%)

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - Radio1Rai : #COVID ???'È mancata la consapevolezza negli ultimi mesi che siamo sempre all'interno di una #pandemia. Più la circo… - GIMBE : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gimbe: impennata di casi in tutte le Regioni, Friuli a+91% #covid #gimbe #23giugno - analistapercaso : Impennata di casi, +58,9%. Aumentano le intensive. -

La Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana tra il 15 e il 21 giugno un'del 58,9% dei contagi da- 19 rispetto ai sette giorni precedenti, con un aumento dei ricoveri ordinari del 14,4% e nelle terapie intensive del 12,6%. Migliora invece il dato relativo ...I dati Gimbe: +58,9% casi in una settimana, aumentano ricoveri ordinari e terapie intensive. Ma calano i mortidi contagi dain Italia in una settimana. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva infatti, nella settimana dal 15 al 21 giugno, "un aumento dei nuovi casi (255.442) in tutte le ...Nuova impennata di casi di covid: negli ultimi 7 giorni si registra un +58,9% di contagi in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 15-21 giugno. In ...Milano, 23 giu. (askanews) - La Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana tra il 15 e il 21 giugno un'impennata del 58,9% dei contagi da ...