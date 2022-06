Pubblicità

Almeno 13 civili, tra cui quattro bambini, sono stati uccisi in nuovi scontri nella parte orientale della Repubblica Democratica del(Rdc) questa settimana. Lo ha affermato l', mentre aumentano i combattimenti tra esercito e ribelli. Gli scontri si sono intensificati negli ultimi mesi dopo che i ribelli dell'M23 hanno ...... otto anni dopo che il gruppo era stato sconfitto militarmente dalle Forze armate della Repubblica Democratica dele dalla Brigata di intervento delle forze dell'. Le sue recenti richieste ... Congo: Onu, 13 civili uccisi, tra cui 4 bambini, in scontri Almeno 13 civili, tra cui quattro bambini, sono stati uccisi in nuovi scontri nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) questa settimana. Lo ha affermato l'Onu, mentre aumenta ..."Luca, era l`ambasciatore Italiano nella Repubblica democratica del Congo ed è stato ucciso mentre stava andando a visitare un progetto alimentare dell`Onu per i bambini, nel febbraio del 2021", ha ...