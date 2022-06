Cisterna, ‘Come Acqua Amara’: domani a Palazzo Caetani la presentazione del libro di Lucia Fusco (Di giovedì 23 giugno 2022) La vita e con essa persone, personaggi, culture, costumi, modi di vivere, scorre come Acqua che fluisce, a volte in modo lento altre agitato. Per la rassegna “Caratteri Latini” di Sintagma, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, si terrà Venerdì 24 giugno alle ore 18 nella corte di Palazzo Caetani di Cisterna la presentazione del libro “Come Acqua amara” di Lucia Fusco. Storie di persone realmente esistite, avvolte da una dignità eroica pur nella più umile condizione sociale, strappate dall’oblio dell’anonimato, modelli ed esempio di tenacia e coraggio nelle avversità Una preziosa raccolta di racconti brevi che ha ottenuto vari riconoscimenti e che narra storie accadute davvero, ripercorrendo un cammino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) La vita e con essa persone, personaggi, culture, costumi, modi di vivere, scorre comeche fluisce, a volte in modo lento altre agitato. Per la rassegna “Caratteri Latini” di Sintagma, con il patrocinio del Comune didi Latina, si terrà Venerdì 24 giugno alle ore 18 nella corte didiladel“Comeamara” di. Storie di persone realmente esistite, avvolte da una dignità eroica pur nella più umile condizione sociale, strappate dall’oblio dell’anonimato, modelli ed esempio di tenacia e coraggio nelle avversità Una preziosa raccolta di racconti brevi che ha ottenuto vari riconoscimenti e che narra storie accadute davvero, ripercorrendo un cammino ...

