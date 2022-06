Charlene di Monaco, scatta il bacio sulle labbra con Alberto. Ma non convince (Di giovedì 23 giugno 2022) Charlene di Monaco e Alberto si sono scambiati un bacio sulle labbra in pubblico, una tenerezza che dovrebbe mettere a tacere tutte le voci di crisi anche se c’è ancora qualcuno che non è convinto e parla di una strategia studiata a tavolino. L’occasione del bacio è il viaggio di Stato della coppia in Norvegia che ha portato con sé i gemelli, Jacques e Gabriella. Charlene e Alberto di Monaco, felici lontani da Palazzo È da molto tempo che Charlene di Monaco non accompagna Alberto in un tour ufficiale all’estero ed è il primo di tale importanza che compie assieme ai figli. Il viaggio a Oslo era stato annunciato già diversi giorni fa sul sito della Monarchia norvegese, ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022)disi sono scambiati unin pubblico, una tenerezza che dovrebbe mettere a tacere tutte le voci di crisi anche se c’è ancora qualcuno che non è convinto e parla di una strategia studiata a tavolino. L’occasione delè il viaggio di Stato della coppia in Norvegia che ha portato con sé i gemelli, Jacques e Gabriella.di, felici lontani da Palazzo È da molto tempo chedinon accompagnain un tour ufficiale all’estero ed è il primo di tale importanza che compie assieme ai figli. Il viaggio a Oslo era stato annunciato già diversi giorni fa sul sito della Monarchia norvegese, ...

Pubblicità

zazoomblog : Charlene di Monaco cambia look: nuovo taglio e colore per la Principessa - #Charlene #Monaco #cambia #look: - redazionerumors : Il principe nasconde una tenuta nel Nord della Francia e persino la Wittstock deve chiedere il permesso per entrare - zazoomblog : Royal Charlène di Monaco e la sua determinata rivale. Cosa sta succedendo - #Royal #Charlène #Monaco #determinata… - zazoomblog : Royal Charlène di Monaco e la sua determinata rivale. Cosa sta succedendo - #Royal #Charlène #Monaco #determinata - infoitcultura : Charlène di Monaco super star, con il taglio capelli cortissimo biondo ice è un incanto -