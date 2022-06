Biliardini, il governo li inserisce nel Pnrr per non equipararli ai videopoker. Ma la tassa resta (Di giovedì 23 giugno 2022) È arrivata all’interno del maxiemendamento al Pnrr la norma che mette al riparo i Biliardini dall’equiparazione amministrativa con i videopoker e, quindi, dai relativi obblighi burocratici. A darne notizia è stato il Sib, il sindacato dei balneari, che ha chiarito però di attendere ora «fiducioso» il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispetto al quale lo stesso direttore generale Marcello Minenna, è stato riferito, ha dato rassicurazioni al presidente del Sib, Antonio Capacchione. La norma “salva Biliardini” nel maxiemendamento al Pnrr «Il Senato ha approvato il maxiemendamento al Ddl 2598, cd Pnrr, presentato dal governo, il quale contiene una norma che autorizza l’Agenzia delle Dogane a non equiparare i Biliardini ed ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) È arrivata all’interno del maxiemendamento alla norma che mette al riparo idall’equiparazione amministrativa con ie, quindi, dai relativi obblighi burocratici. A darne notizia è stato il Sib, il sindacato dei balneari, che ha chiarito però di attendere ora «fiducioso» il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispetto al quale lo stesso direttore generale Marcello Minenna, è stato riferito, ha dato rassicurazioni al presidente del Sib, Antonio Capacchione. La norma “salva” nel maxiemendamento al«Il Senato ha approvato il maxiemendamento al Ddl 2598, cd, presentato dal, il quale contiene una norma che autorizza l’Agenzia delle Dogane a non equiparare ied ...

