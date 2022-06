Ancora Ncc irregolari all’aeroporto di Fiumicino | autisti multati

(Di giovedì 23 giugno 2022)– Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”. Presso l’uscita del Terminal 3 – Arrivi, i Carabinieri hanno sanzionato 2 persone sorprese mentre procacciavano clienti, senza averne titolo, tra i passeggeri in transito. Gli abusivi sono statiper un importo totale di 4.128 euro. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

