Twitter dice addio ai 280 caratteri. In arrivo la nuova funzione "Notes"

addio ai 280 caratteri, addio agli stati brevi e pungenti, addio a quella (a volte fastidiosa) necessità di dire tutto in poco spazio. Su Twitter arriva la nuova funzione "Notes", che permetterà agli utenti di pubblicare contenuti più lunghi sulla piattaforma.

LEGGI ANCHE > Un cittadino chiede a Musk 258 miliardi di danno per aver manipolato Dogecoin

Twitter dice addio ai 280 caratteri: arriva Twitter Notes

Come viene riportato da Techcrunch, attraverso Twitter Notes le persone potranno creare articoli, utilizzando una formattazione avanzata. Potranno inoltre allegare al post foto e video, che gli altri potranno ...

