Tevez spaventa la Juve | ' Di Maria? Pronto a convincerlo a venire al Rosario'

Da amico eterno della Juve a "avversario" sul mercato. La vita di Carlosè cambiata in poche settimane, appena due, quelle trascorse dall'annuncio dell'addio al calcio all'ufficializzazione dell'inizio del percorso da allenatore, alla guida del Rosario Central ...Carlosinizia ufficialmente la sua prima avventura da allenatore e lo fa alla guida del Rosario ... Una sfida piuttosto dura ma che nonl'ex bomber che nella conferenza stampa di ...Il neo tecnico del club argentino pronto a sfidare i bianconeri per il Fideo, prodotto del vivaio delle 'Canallas', per provare ad anticipare il rientro in patria dell'attaccante ...Carlos Tevez, nel giorno della sua presentazione al Rosario Central, ha parlato così dell’obiettivo di mercato della Juve Carlos Tevez è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa come nuovo ...