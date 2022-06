Taiwan | decollo di jet come avvertimento alla Cina

(Di mercoledì 22 giugno 2022)ha pianificato ildi alcuni jet con l’intento di mettere in guardia l’esercito cinese, dopo che trenta aerei sono entrati nella zona di difesa aerea dell’isola. Già diverse volte laaveva inviato degli aerei nella zona. Per Taipei si tratta di una situazione “più seria che mai”.: a cosa si deve

Cina invia decine di aerei da guerra vicino Taiwan: «Violato lo spazio aereo di Taipei» Taiwan ha autorizzato il decollo di una serie di jet per mettere in guardia la Cina e le sue ripetute esercitazioni vicino all'isola.La Cina viola lo spazio aereo di Taiwan. E la tensione tra i due Paesi sale. Secondo il ministero della Difesa di Taipei, ieri 29 aerei da guerra cinesi sono entrati nella zona ...