“Si può avere un figlio dopo due trisomie consecutive?”

Gentile dottore, sono una donna di 39 anni. Ho avuto tre aborti interni e gli ultimi due feti erano affetti da trisomia 15 e 16. Terminano tutte entro la settima settimana. Cariotipo di coppia normale. Hlag presente in eterozigosi. Amh 2,48. Cosa mi consigliate di fare? Inseminazione in vitro con diagnosi preimpianto? Si può avere un figlio dopo due trisomie di seguito? Grazie.

