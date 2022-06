Scissione Di Maio, l’affondo della Meloni: «Il M5S si squaglia, ma il governo Draghi resta: una follia» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Va a bersaglio l’affondo di Giorgia Meloni quando, commentando con l’Adnkronos la Scissione dei 5Stelle, ne evidenzia l’aspetto surreale. «Lo strappo di Di Maio? Mai vista una Scissione di partito per continuare a stare nello stesso governo e votare gli stessi atti». È così: il ministro degli Esteri ha spaccato il suo stesso partito dopo che questo aveva condiviso ogni parola, virgole comprese, della risoluzione sugli aiuti all’Ucraina. Operazione mai vista prima. Non stupisce, perciò, che la leader di Fratelli d’Italia ne abbia messo a nudo la pretestuosità, parlando di una politica ormai ridotta a «spazio usato per la gestione del potere e litigi personali». Meloni commenta la nuova situazione politica Parole incontestabili. Ancor di più se si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Va a bersagliodi Giorgiaquando, commentando con l’Adnkronos ladei 5Stelle, ne evidenzia l’aspetto surreale. «Lo strappo di Di? Mai vista unadi partito per continuare a stare nello stessoe votare gli stessi atti». È così: il ministro degli Esteri ha spaccato il suo stesso partito dopo che questo aveva condiviso ogni parola, virgole comprese,risoluzione sugli aiuti all’Ucraina. Operazione mai vista prima. Non stupisce, perciò, che la leader di Fratelli d’Italia ne abbia messo a nudo la pretestuosità, parlando di una politica ormai ridotta a «spazio usato per la gestione del potere e litigi personali».commenta la nuova situazione politica Parole incontestabili. Ancor di più se si ...

