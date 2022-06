Scassinano un negozio di notte per rubare il bussolotto delle mance - Cronaca - lanazione.it

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il direttore delha chiamato i carabinieri, ma poi ha deciso di non sporgere denuncia Sempre i Carabinieri di Montevarchi sono riusciti a far luce su un furto in un esercizio commerciale . ...

Nazione_Arezzo : Scassinano un negozio di notte per rubare il bussolotto delle mance -

Un colpo in tutto da un centinaio di euro: avevano adocchiato una scatola dove venivano riposte le offerte. Scoperti dai carabinieri ...