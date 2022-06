Roma forte su Frattesi: potrebbe succedere oggi! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il pressing della Roma nei confronti di Davide Frattesi è diventato incessante nelle ultime ore. Come riporta La Repubblica, sono ore a dir poco decisive per il passaggio del calciatore alla Roma. Oggi infatti, è fissato un incontro a Milano tra il procuratore del giocatore ed il general manager giallorosso Tiago Pinto per riuscire a trovare un accordo economico sull’intera operazione. Un appuntamento già deciso la scorsa settimana da entrambe le parti, volto a riportare il centrocampista nella capitale. La Roma fa sul serio e non molla la presa: anche i compagni di Nazionale del centrocampista gli danno appuntamento a Trigoria la prossima stagione, sintomo di affinità che è già consolidata con parte della squadra. Le parti si vedranno per discutere a quattr’occhi di numeri e cifre. L’accordo con il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il pressing dellanei confronti di Davideè diventato incessante nelle ultime ore. Come riporta La Repubblica, sono ore a dir poco decisive per il passaggio del calciatore alla. Oggi infatti, è fissato un incontro a Milano tra il procuratore del giocatore ed il general manager giallorosso Tiago Pinto per riuscire a trovare un accordo economico sull’intera operazione. Un appuntamento già deciso la scorsa settimana da entrambe le parti, volto a riportare il centrocampista nella capitale. Lafa sul serio e non molla la presa: anche i compagni di Nazionale del centrocampista gli danno appuntamento a Trigoria la prossima stagione, sintomo di affinità che è già consolidata con parte della squadra. Le parti si vedranno per discutere a quattr’occhi di numeri e cifre. L’accordo con il ...

