Riforma reclutamento | ok dalla commissione bilancio Taglio di oltre 10 mila cattedre in 3 anni Verso il voto di fiducia

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento, dal percorso di abilitazione alla formazione incentivata docenti [DOSSIER] - ProDocente : Riforma reclutamento, i sindacati contro il governo: “Docenti sfruttati con formazione non obbligatoria, Bianchi si… - ProDocente : Riforma reclutamento, il governo pone la fiducia. La Ragioneria dello Stato conferma tagli all’organico. Partiti “i… - zazoomblog : Riforma reclutamento i sindacati contro il governo: “Docenti sfruttati con formazione non obbligatoria Bianchi si d… - SISAsindacato : Riforma reclutamento, il governo pone la fiducia. La Ragioneria dello Stato conferma tagli all’organico -

Nel frattempo ecco il dossier che spiega ladelin seguito al passaggio dalle commissioni. DOSSIERdei docenti Cambia il modo di formare in ingresso e selezionare i ...I sindacati scendono in piazza contro ladeldocenti e per il rinnovo del contratto scuola. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda e Snals continuano la protesta iniziata lo scorso 30 maggio con lo sciopero generale. ..."E' stato approvata in Senato con un maxi-emendamento la proposta del governo di inserire i precari ed il personale di ruolo nei percorsi universitari per conseguire l'abilitazione ed anche ...Nonostante le aule siano chiuse ormai da un paio di settimane, giorno più, giorno meno, la situazione nel mondo della scuola è sempre elettrica. I sindacati degli insegnanti tornano, infatti, a protes ...