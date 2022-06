Riccardo Cocciante tornerà a cantare in Italia dopo 10 anni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riccardo Cocciante tonerà a cantare in Italia dal 19 luglio al 6 agosto dopo dieci anni. Ecco le sue parole ai microfoni di RTL 102.5: Sarò in dei posti storici del nostro Paese. Il 19 luglio a Firenze, il 21 luglio a Marostica, il 23 luglio a Bergamo, il 27 luglio a Pompei, il 31 luglio a Roma, il 2 agosto a Diamante, il 4 agosto a Matera e il 6 agosto a Ostuni. Ho scelto di fare otto spettacoli, non di più, e di farli in posti umani. Perché? Perché c’è il contatto diretto con la gente. Avrei potuto scegliere posti più grandi, ma rimanere artigiano penso sia una cosa importante. È un banco di prova anche per me, per verificare la mia efficienza eventuale e preparare l’anno prossimo, quando saranno i miei cinquant’anni di carriera. Riccardo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)tonerà aindal 19 luglio al 6 agostodieci. Ecco le sue parole ai microfoni di RTL 102.5: Sarò in dei posti storici del nostro Paese. Il 19 luglio a Firenze, il 21 luglio a Marostica, il 23 luglio a Bergamo, il 27 luglio a Pompei, il 31 luglio a Roma, il 2 agosto a Diamante, il 4 agosto a Matera e il 6 agosto a Ostuni. Ho scelto di fare otto spettacoli, non di più, e di farli in posti umani. Perché? Perché c’è il contatto diretto con la gente. Avrei potuto scegliere posti più grandi, ma rimanere artigiano penso sia una cosa importante. È un banco di prova anche per me, per verificare la mia efficienza eventuale e preparare l’anno prossimo, quando saranno i miei cinquant’di carriera....

Pubblicità

rtl1025 : ?? #RiccardoCocciante torna a esibirsi in Italia dopo dieci anni. Il cantante a RTL 102.5: “Per il mio tour… - AbdulmoneamMusa : RT @rtl1025: #Margherita di Riccardo Cocciante annunciata dal Pizza Village Napoli... ???? #RiccardoCoccianteRTL1025 ?? LIVE ?? https://t.c… - RadioDueLaghi : Riccardo Cocciante torna a esibirsi in Italia dopo dieci anni, un tour di 8 spettacoli, tra il 19 luglio e il 6 ago… - RaffaMonticelli : RT @rtl1025: 'Le canzoni devono vivere, devono continuare a esistere, anche non con me; per esempio è bellissimo sentire la versione di Io… - Radiomusikblog : Diventano 8 le date del tour eccezionale di Riccardo Cocciante estate 2022 -