Perché Berrettini è così forte su erba

(Di mercoledì 22 giugno 2022) «Una settimana fa non potevo stringere una racchetta, ora sono qui a sollevare il secondo trofeo consecutivo» dice Matteo, con i capelli spettinati in modo tattico e il sorriso da rubacuori. In mezzo alle casette rosse in stile vittoriano del Queen’s, alza una coppa piuttosto grande, disegnata nello stile classicista per i trofei, sopra scritta una lista di vincitori: Pete Sampras, Andy Murray, Ivan Lendl, Rod Laver, John McEnroe, Boris Becker, Roy Emerson e poi il suo, inciso per due volte, 2021 e 2022. Se dieci anni fa ci avessero detto che un tennista italiano sarebbe riuscito a vincere per due edizioni consecutive il Queen’s, il più chic dei tornei sulla superficie più chic, lo avremmo preso per pazzo. Abbiamo una modesta tradizione tennistica, ma inesistente su. Per conformazione culturale e fisica, in Italia abbiamo costruito ...