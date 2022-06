Parlare in corsivo su TikTok: cosa significa e come si fa? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Parlare in corsivo su TikTok: la nuova moda sta spopolando sul social network tra i giovanissimi e le giovanissime. Addirittura, ci sono delle lezioni per poter imparare il nuovo linguaggio che è presente anche nelle canzoni di giovani artisti. Parlare in corsivo su TikTok: cosa significa Il corsivo è la nuova moda lanciata dai giovani sui social network, in particolare su TikTok. La frase “Parlare in corsivo” nasce da una presa in giro della cadenza milanese utilizzata da alcune ragazze nei video in cui si parla di serate in discoteca, aperitivi alla moda e confessioni tra amiche. Questo nuovo linguaggio è utilizzato anche nella musica da giovani artisti come Tha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022)insu: la nuova moda sta spopolando sul social network tra i giovanissimi e le giovanissime. Addirittura, ci sono delle lezioni per poter imparare il nuovo linguaggio che è presente anche nelle canzoni di giovani artisti.insuIlè la nuova moda lanciata dai giovani sui social network, in particolare su. La frase “in” nasce da una presa in giro della cadenza milanese utilizzata da alcune ragazze nei video in cui si parla di serate in discoteca, aperitivi alla moda e confessioni tra amiche. Questo nuovo linguaggio è utilizzato anche nella musica da giovani artistiTha ...

