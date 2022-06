Nuoto, Mondiali Budapest 2022, quinta giornata. L’Italia si aggrappa ad Alessandro Miressi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo i giorni dell’oro e prima dei fuochi d’artificio finali, L’Italia del Nuoto potrebbe prendersi una pausa lunga due giornate ai Mondiali di Budapest che presentano nella fase centrale le gare che meno si addicono alle stelle azzurre. la giornata di oggi presenta comunque finali molto interessanti e con un po’ di azzurro. Non ci sono italiane nei 200 farfalla donne, gara con un campo partenti variegato e composto da atlete la cui specialità non è esattamente questa, in particolare la giovanissima canadese Summer McIntosh, la mistista statunitens Hali Flickinger, la dorsista statunitense Regan Smith, che per l’occasione si sono concesse una divagazione sul tema che potrebbe portare anche qualcosa di importante. Sarà ancora una volta Alessandro Miressi a difendere i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo i giorni dell’oro e prima dei fuochi d’artificio finali,delpotrebbe prendersi una pausa lunga due giornate aidiche presentano nella fase centrale le gare che meno si addicono alle stelle azzurre. ladi oggi presenta comunque finali molto interessanti e con un po’ di azzurro. Non ci sono italiane nei 200 farfalla donne, gara con un campo partenti variegato e composto da atlete la cui specialità non è esattamente questa, in particolare la giovanissima canadese Summer McIntosh, la mistista statunitens Hali Flickinger, la dorsista statunitense Regan Smith, che per l’occasione si sono concesse una divagazione sul tema che potrebbe portare anche qualcosa di importante. Sarà ancora una voltaa difendere i ...

