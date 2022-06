"Multe per tutto il mese di luglio": cosa succede ai no vax (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche se l'obbligo vaccinale è scaduto il 15 giugno, per tutto luglio e forse agosto arriveranno gli avvisi con le Multe che i no vax over 50 dovranno pagare: ecco come funziona Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche se l'obbligo vaccinale è scaduto il 15 giugno, pere forse agosto arriveranno gli avvisi con leche i no vax over 50 dovranno pagare: ecco come funziona

