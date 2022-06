Modella russa trovata morta in una valigia | in un video aveva predetto il suo omicidio

Pubblicità

MacchiAntonio : Modella russa torna da Putin e dopo l'intervista minaccia il giornalista Usa: «Attento alla mafia russa»… - zazoomblog : Modella russa torna da Putin e dopo lintervista minaccia il giornalista Usa: «Attento alla nostra mafia» - #Modella… - zazoomblog : Modella russa torna da Putin e dopo lintervista minaccia il giornalista Usa: «Attento alla nostra mafia» -… - Gazzettino : Modella russa torna da Putin e dopo l'intervista minaccia il giornalista Usa: «Attento alla nostra mafia» - msn_italia : Modella russa torna da Putin e dopo l'intervista minaccia il giornalista Usa: «Attento alla mafia russa» -

ilmessaggero.it

Aveva capito di essere in pericolo e infatti ha deciso di fare un video di nascosto e inviarlo ad un amico pochi giorni prima di morire. Un filmato testamento quello lasciato dallaGretta Vedler , 23 anni, scomparsa nel febbraio 2021 mentre soggiornava in un hotel di Mosca prima di iniziare una nuova vita a Bali. Il corpo della ragazza è stato poi trovato lo scorso ...... parliamo di Kira Dikhtyar ,22enne, che dopo tanti anni danegli Stati Uniti ha ... Kira, che ha doppia cittadinanzae americana, ha un'idea precisa: replicare i marchi occidentali ... Modella russa torna da Putin e dopo l'intervista minaccia il giornalista Usa: «Attento alla nostra mafia» Aveva capito di essere in pericolo e infatti ha deciso di fare un video di nascosto e inviarlo ad un amico pochi giorni prima di morire. Un filmato testamento quello lasciato dalla modella ...Kira, che ha doppia cittadinanza russa e americana, ha un'idea precisa: replicare i marchi occidentali per riempire gli scaffali delle marche straniere che sono andate via dalla Russia dopo l'niizio ...