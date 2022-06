Milan, primi sondaggi per Traoré: le ultime (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo De Ketelaere, il Milan effettua i primi sondaggi per Traoré del Sassuolo: ancora nessuna offerta La priorità nel mercato del Milan è il trequartista. Non solo De Ketelaere, ma i rossoneri hanno effettuato i primi sondaggi per Traoré del Sassuolo. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati i primi sondaggi esplorativi ma ancora nessuna offerta concreta. Il Milan vuole capire l’intenzione del Sassuolo a cedere il classe 2000. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo De Ketelaere, ileffettua iperdel Sassuolo: ancora nessuna offerta La priorità nel mercato delè il trequartista. Non solo De Ketelaere, ma i rossoneri hanno effettuato iperdel Sassuolo. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati iesplorativi ma ancora nessuna offerta concreta. Ilvuole capire l’intenzione del Sassuolo a cedere il classe 2000. L'articolo proviene da Calcio News 24.

