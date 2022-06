Pubblicità

Agenzia ANSA

Il segretario generale dell'Onu, Antonio, "è sconvolto e indignato per le notizie secondo cui almeno un centinaio di civili sono ... in". In una nota del portavoce si e' detto poi "...Help us keep 222 million dreams alive," said UN Secretary - General António. The analysis ... including Afghanistan , Democratic Republic of the Congo , Ethiopia ,, Nigeria , Pakistan , ... Mali: Guterres, sconvolto e indignato per attacchi contro civili Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è sconvolto e indignato per le notizie secondo cui almeno un centinaio di civili sono stati uccisi in attacchi perpetrati da gruppi estremisti contr ...Les cas de COVID-19 sont inégalement répartis en Afrique, 5 pays regroupent 69% du total (CDC Afriqu...Sommet du G5 Sahel : les chefs d'Etat s'engagent à renforcer leur coordination face à la menace t ...