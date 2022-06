Ma proprio tutto: auto, ufficio, casa e partner (Di mercoledì 22 giugno 2022) Scambiarsi le vite in cambio di un posto di lavoro. Un’impresa bizzarra, quasi impossibile, a cui si sottopongono stasera alle 21.25 su Rai 1 Luca Argentero e Stefano Fresi, protagonisti di Al posto tuo (assieme a Serena Rossi e Ambra Angiolini). Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto Leggi anche › Luca Argentero e quel «selfone a caso» che fa impazzire i follower Al posto tuo, la trama del film Luca Molteni (Argentero) e Rocco Fontana (Fresi) sono due ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 giugno 2022) Scambiarsi le vite in cambio di un posto di lavoro. Un’impresa bizzarra, quasi impossibile, a cui si sottopongono stasera alle 21.25 su Rai 1 Luca Argentero e Stefano Fresi, protagonisti di Al posto tuo (assieme a Serena Rossi e Ambra Angiolini). Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto Leggi anche › Luca Argentero e quel «selfone a caso» che fa impazzire i follower Al posto tuo, la trama del film Luca Molteni (Argentero) e Rocco Fontana (Fresi) sono due ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : @albdeg @Tharkas72 Non è proprio la stessa cosa. Il giornale, se lo acquisti in contanti, non dice nulla di te. Il web dice tutto. - emigrante81 : RT @salvini_giacomo: Vabbè, chiudete tutto. Napoli, 22 giu. (Adnkronos) - 'Di Maio un interlocutore? Per le dichiarazioni che ha fatto, cr… - DragonAge_it : @kisaraslegacy Beh, i fumetti sono proprio tra i prodotti più marginali tra quelli 'ufficiali'. Ovviamente gli eve… - clajens : @ilmagoboh Qui gli unici che non ci stanno sguazzando sono proprio quelli che prendono merda proprio perché si teng… - BeatricePizzano : @panificazione Distruggendo la vita di 2 persone Io la penso così che queste due persone se provano amore e io pens… -