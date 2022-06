Le prime parole di Conte dopo la scissione di Di Maio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Laavviata ieri da Luigi Disegna la fine del M5S? “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?”. Così il leader del Movimento Giuseppe, risponde ai cronisti lasciando la sua abitazione per raggiungere la sede di Campo Marzio. Secondo alcuni retroscena, l’ex premier avrebbe considerato la rottura con l’ex capo politico una “liberazione” da una “zavorra”: pur non avendo mai minacciato un’espulsione, nei giorni scorsi non aveva esitato a dichiarare: “Disi sta cacciando da solo”. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

