La Curva Nord dell’Inter: «Non contesteremo Lukaku ma non dimentichiamo il tradimento» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Comunicato della Curva Nord dell’Inter sul ritorno di Lukaku. !! Attenzione importante !! Essendo molto probabile il ritorno di Lukaku all’Inter ci sono da mettere in chiaro alcuni punti: – la Curva Nord sostiene l’Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell’estate scorsa); – posto ciò nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della Curva o dei gruppi che la compongono; – tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore… E’ stato sostenuto (e trattato) come un Re , ora è uno come tanti. Sia altresì chiaro a tutti che non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Comunicato dellasul ritorno di. !! Attenzione importante !! Essendo molto probabile il ritorno diall’Inter ci sono da mettere in chiaro alcuni punti: – lasostiene l’Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell’estate scorsa); – posto ciò nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli dellao dei gruppi che la compongono; – tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore… E’ stato sostenuto (e trattato) come un Re , ora è uno come tanti. Sia altresì chiaro a tutti che non tiferemo mai controse indosserà nuovamente la maglia ...

