Kvaratskhelia | manca poco | ecco quando sarà ufficializzato | spunta la data

Pubblicità

tweetazzurri : @capuanogio L’unica squadra che sta facendo mercato concreto è il Napoli con il riscatto di Anguissa, l’acquisto… -

È esattamente il contrario: Spalletti ha messo Deulofeu al primo posto della lista, è una sua richiesta specifica, esattamente come ha avallato. Cosarispetto a quanto vi avevamo ...AGENTE DEULOFEU - Via Insigne e Mertens , il Napoli , oltre al già arrivato, ha scelto Gerard Deulofeu per rinforzare l'attacco e sostituire i due uscenti. Se ...dal matrimoniol'...Olivera e Kvaratskhelia sono infatti ufficialmente due calciatori azzurri, ma Giuntoli non si fermerà qui. CESENA, ITALY – JUNE 07: Alessio Zerbin of Italy in action during the UEFA Nations League Lea ...La programmazione è fondamentale, specialmente in vista di una stagione che inizierà in anticipo per agevolare l’inserimento del Mondiale 2022 nel calendario. Per competere al vertice e sfidare il Mil ...