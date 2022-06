Fine dell’incubo, Monreale fuori dal default economico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da ieri, 21 giugno, il Comune di Monreale è ufficialmente fuori dal dissesto finanziario. Dopo quattro anni dal suo insediamento, l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), composto dal presidente Antonino Oddo e dai componenti Michela Giusti e Vincenzo Albanese, nella seduta di ieri ha approvato il rendiconto della gestione straordinaria ed ha dichiarato la cessazione dello (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da ieri, 21 giugno, il Comune diè ufficialmentedal dissesto finanziario. Dopo quattro anni dal suo insediamento, l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), composto dal presidente Antonino Oddo e dai componenti Michela Giusti e Vincenzo Albanese, nella seduta di ieri ha approvato il rendiconto della gestione straordinaria ed ha dichiarato la cessazione dello (live.it)

