Elisa di Francisca: "Io vittima di un amore violento, ne sono uscita"

La campionessa Elisa di Francisca dice basta . Per lei è arrivato il momento di appendere, il fioretto al chiodo, almeno simbolicamente e di pensare a un futuro non in pedana, anche se in questo mondo che ama moltissimo e che le ha dato moltissimo. In una intervista al Corriere della sera, la campionessa olimpica, ha parlato non solo dei suoi 40 anni, e della scelta di ritirarsi dalla schema, ma anche di un periodo molto delicato e difficile che ha dovuto affrontare, quando aveva solo 18 anni. Purtroppo come succede a tante donne, anche lei era stata risucchiata nel tunnel di un amore tossico. E' stata vittima di un amore violento e oggi, con la consapevolezza dei suoi 40 anni, spiega che cosa successe e anche come fu in grado di uscirne.

